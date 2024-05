5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Tales from Candleforth

Tales from Candleforth — point-and-click головоломка о детских сказках, искаженных тьмой. Давным-давно «запретная» книга стала невинным сборником историй для детей, но оригинальный текст начал прорываться наружу, и в результате извратил содержание историй. А чтобы вылечить сказочный мир, игроку предстоит решить множество загадок.

Dragon Ruins

Dragon Ruins — старомодный данжен-кролер с 1-битной графикой, который, по словам самих разработчиков, создан «для уставших людей». Прохождение подземелья не потребует ночей или недель: сюжет вполне можно пройти всего за один вечер. А если вам будет мало, то игра также предлагает режим NG+.

Seal: What the Fun

Seal: What the Fun выглядит как немного задержавшийся ответ Fall Guys. Это онлайновая игра для вечеринок, которая предлагает игрокам проходить абсурдные полосы препятствий. Даже визуальный стиль игры напоминает Fall Guys. Разница лишь в том, что в Seal: What the Fun гораздо больше мини-игр, благодаря чему она не ощущается как откровенная копия успешного проекта.

Astro Pig

Astro Pig — ностальгический паззл-платформер о космическом свине, который путешествует по разным планетам и общается с их обитателями. Минимум стресса, максимум хорошего пиксель-арта и lo-fi музыки на фоне. Хорошая игра для расслабленного выходного дня.

Ingression

А вот Ingression — платформер прямо противоположной школы. Хардкорный, высокоскоростной и не прощающий ошибок. В Ingression игроку предстоит проходить уровни, полные портальных прыжков и странной геометрии, сбивающей с толку. Поклонникам Super Meat Boy и N++ стоит обратить внимание.