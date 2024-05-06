Российская Aurora заняла седьмое место в летнем финале Apex Legends Global Series

Прошлой ночью в Лос-Анджелесе завершился первый сплит серии Apex Legends Global Series в сезоне-2023/2024. 40 лучших команд из разных регионов разыграли $ 1 млн.

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По итогам сильнейшим трио в мире Apex Legends стала REJECT WINNITY из Южной Кореи. Команда первой набрала 50 баллов и вышла на матч-поинт, а затем заняла первое место в отдельной игре.

Российский коллектив Aurora Gaming набрал 56 очков и занял шестое место в финале и седьмое — в общем зачёте, заработав $ 40 тыс.

Австралийский состав Virtus.pro выиграл первую карту, но не смог удержаться в топе и занял лишь 12-е место. Строчкой ниже расположилась европейская The Alliance с россиянином Мироном Effect Новиковым в составе.

Финал второго сплита состоится в августе, а на осень запланирован чемпионат мира с призовым фондом $ 2 млн.