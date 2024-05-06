В VK Play продают игру почти за 1 млн рублей

В VK Play нашлась игра за 999 999 рублей. Сейчас по этой цене там можно приобрести копию Chronicle Survivors.

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Ролевая игра в жанре экшен разработана и издана российской студией Rusalka Unreal Labs 23 января 2024 года. В описании подчеркивается, что Chronicle Survivors предлагает уникальную систему боя со смесью способностей боевых хитростей, ловких уклонений, активных умений и способностей героев, которые здесь называются «выжившими».

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Сейчас игра также доступна к покупке в магазине Steam по цене всего в 99 рублей. По какой причине стоимость Chronicle Survivors в VK Play оказалась в 10 тысяч раз выше неизвестно. Отметим, что 13 января в блоге во «ВКонтакте» площадка заявляла, что приобрести копию можно за 179 рублей.