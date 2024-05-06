Pudge — первый герой в Dota 2, на котором сыграли более 1 миллиарда матчей

Герой Pudge стал первым персонажем в Dota 2, на котором сыграли более 1 миллиарда матчей за всё время существования игры. Информация была взята с сайта Dotabuff.

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Pudge появлялся в трети матчей Dota 2, что делает его самым популярным персонажем игры. При этом побеждал данный герой практически в 51% случаев.

Своего ближайшего преследователя в лице Phantom Assassin Пудж опережает почти на 300 миллионов матчей. Кроме Pudge и PA, в топ-10 по популярности за всю историю Dota 2 также входят такие герои, как Sniper, Invoker, Juggernaut, Lion, Legion Commander, Slark, Windranger и Axe.

Исторически Pudge всегда был одним из самых любимых героев у игроков в матчмейкинге Dota 2. Персонаж привлекает паберов своим динамичным геймплеем. Большую роль в популяризации Пуджа сыграл киберспортсмен Данил Dendi Ишутин, который на пике своей карьеры часто брал данного героя в мид и показывал красивые моменты с использованием способности Meat Hook.