Авторы Mortal Kombat 1 показали официальный тизер Хоумлендера из «Пацанов»

Создатели Mortal Kombat 1 из NetherRealm Studios поделились официальным тизером играбельного Хоумлендера из «Пацанов».

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Ролик включает «первый взгляд» на интро персонажа, его способности и специальные приёмы, а также позволяет услышать новый голос. Напомним, что актёр Энтони Старр, исполняющий роль Хоумлендера в сериале, не участвует в коллаборации.

Точную дату релиза Хоумлендера пока не раскрывали. В прошлом месяце в Mortal Kombat 1 добавили Ермака и запустили 5 сезон «Вторжений», посвящённый Тёмному Рейдену — последний продлится до 4 июня.

А с 13 июня на AmazonPrime Video начнёт выходить четвёртый сезон сериала «Пацаны» — к нему как раз опубликовали официальный трейлер.