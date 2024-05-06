Helldivers 2 на ПК пока не будет требовать привязку PSN

Спустя несколько волнительных дней, когда игроки на ПК стремительно снижали рейтинг Helldivers 2 из-за требований Sony к обязательной привязке PlayStation в Steam, история подошла к финалу — требовать связывать учётные записи Steam и PSN в изначальном виде не будут.

© Sony

«Поклонники Helldivers, мы услышали ваши отзывы об обновлении привязки аккаунтов Helldivers 2. Обновление 6 мая, которое требовало бы привязку аккаунтов Steam и PSN, не выйдет. Мы всё ещё узнаём, что лучше для игроков на ПК, и ваши отзывы бесценны. Ещё раз спасибо за вашу поддержку Helldivers 2, и мы будем держать вас в курсе грядущих планов».

Игрокам не понравилось, что обязательную привязку начали требовать спустя три месяца после выхода игры, причём она понадобиться даже в странах, где PSN официально не запущен. За прошедшие три дня рейтинг игры в Steam стремительно упал с 82% до 43% положительных отзывов.