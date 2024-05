Plants vs. Zombies: музыка из игры

До выхода игры Plants vs. Zombies в 2009-м вряд ли кто-то мог предсказать, что проект в жанре tower defense, или «башенная защита», станет настолько культовым. Теперь франшиза насчитывает три номерные части, три спин-оффа и одну карточную игру для смартфонов. Превзойти мощь оригинальной игры у них не получилось. Немалую роль в этом сыграла музыка. Композиции из Plants vs. Zombies до сих пор мелькают в роликах блогеров и служат вдохновением для поп-звезд. В честь 15-летия игры рассказываем интересные факты о ее саундтреке.

В чем суть?

На ваш домик повадились ходить зомби, которые желают полакомиться мозгами владельца недвижимости. С помощью растений-монстров вы отбиваетесь от разнообразной нежити. Это и привычные по хоррорам зомбаки, и чудища, которые косплеят Майлка Джексона, и огромные бугаи… Весь ростер перечислять можно долго.

В вашем арсенале также немало способов для борьбы. Подсолнухи дарят энергию, которая обменивается на возможность покупать другие растения. Например, на стручки, обстреливающие зомби горохом. Или на вишню, которая взрывает сразу несколько монстров. Игрок не может контролировать растения, он лишь ставит их на линии обороны.

Благодаря огромной вариативности ваша стратегия может меняться на каждом уровне. Арсенал растет, но и зомби становятся хитрее. Plants vs. Zombies не состарилась ни на день, поэтому и сейчас ее можно рекомендовать к ознакомлению. Аккуратнее, ведь с игрой можно провести долгие часы напролет. Особенно под такой-то саундтрек. Кстати, о нем.

Знакомимся с Лаурой Шигихарой

Японо-американская композитор родилась в семье японца и француженки-американки. Девушка самостоятельно научилась играть на гитаре и барабанах, а позже попробовала свои силы в написании музыки. Первой игрой в ее портфолио стала головоломка Wobbly Bobbly, но известность ей принесла именно Plants vs. Zombies. Главный дизайнер игры Джордж Фэн был знаком с работами Лауры, поэтому и предложил написать треки для проекта. На ранних этапах разработки Шигихара ориентировалась только на пиксельные рисунки монстров. Особенно ее веселили зомби с длинными высунутыми языками.

«По какой-то причине это всегда вызывало у меня смех. Всякий раз, когда я смотрела на них, то думала: жуткие, но в то же время бестолковые. В чем, собственно, и заключается суть саундтрека. В нем смешивается типичная мрачная музыка с широким разнообразием мелодий и ритмичных ударов», — рассказывала она в интервью Game Developer.

Как звучит Plants vs. Zombies, и спасибо Дэнни Эльфману

Сам проект выполнен в милом и карикатурном стиле, без жестокости и даже обилия черного юмора. Шигихара тонко поймала этот момент, поэтому музыка в Plants vs. Zombies напоминает саундтрек к мультфильму, но без дергающих за уши излишеств. По словам Лауры, всякие элементы, связанные с нечистью, лучше сочетаются с завывающими струнами, странно звучащими переходами нот, мягким фортепиано. Но это не игра-хоррор, а юморной проект.

«Зомби глупые, а растения милые. В игре много разных „ощущений“. Вот почему я подумала, что было бы здорово сделать что-то необычное, например дополнить стиль Дэнни Эльфмана мелодичными мотивами и фанковыми битами. В одной из первых сцен звучат ударные марширующего оркестра и свинг. В другом — причудливый техно-ритм с большим количеством органических звуков, который я создала сама», — сказала композитор.

Огромная часть музыки также была вдохновлена детскими впечатлениями Лауры от игр с приставки Nintendo Entertainment System. Ее аналог известен у нас как Dandy. Шигихара хотела сделать настолько же запоминающиеся композиции, как и в любимых интерактивных развлечениях из детства.

И у нее это явно получилось! Жанрово это похоже на смесь модного тогда чиптюна и оркестровых саундтреков. Включите титульную музыкальную тему. Будто бы на дворе стоит солнечный день, самое время нежиться на лужайке. Но что-то явно не так… Сейчас случится нехорошее. Правильно, мертвяки стоят прямо у забора.

Такое же настроение и для песни на первых уровнях игры. Мелкая неприятность, которую надо быстрее решить, чтобы тебя оставили в покое.

Хотя по мере прохождения напряжение заметно нарастает. Японские музыканты любят неожиданным образом, но при этом гармонично менять мелодии в композиции. Посчитайте, сколько раз меняется трек Ultimate Battle.

Как и любой выдающийся видеоигровой саундтрек, музыка в Plants vs. Zombies не переключает на себя внимание в момент действа (ладно, иногда переключает). У композиций идеально получается быть как фоновой «заглушкой» для раундов, так и самостоятельным произведением.

Вы слышали этот голос и, возможно, не знали об этом

Финальную песню Zombies on Your Lawn Шигихара исполнила сама. Когда игрок побеждает в игре главного босса, в подарок ему предлагается видеоклип, в котором подсолнух развлекает на сцене зомби. Композиция стала мемом в момент выхода игры.

По словам Лауры, именно она предложила сделать такое видео для Plants vs. Zombies. Команда разработчиков встретила идею с энтузиазмом и за неделю создала ролик.

Это далеко не единственная работа Шигихары. Свой дебютный альбом My Blue Dream девушка выпустила в 2004 году, а после успеха игры она писала композиции и к другим интересным проектам. В их числе музыка для визуальной новеллы To the Moon, World of Warcraft, Minecraft и не только.

Шихигара активно развивает сольное творчество и выкладывает синглы на своем YouTube-канале.

Казалось бы, при чем здесь Билли Айлиш

Не замечали, что трек bad guy подозрительно напоминает основную тему Plants vs. Zombies? Освежите память, переслушав композицию. Да и весь альбом, он хороший. Мы про него рассказывали в отдельном материале.

Так вот случайное совпадение совершенно не случайно. В одном из интервью для Rolling Stone артистка и ее брат Финнеас признались, что песня действительно похожа, хотя мелодия там другая. Также в основу референса к bad guy легла тема из сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (2007−2012).

Что сейчас с Plants vs. Zombies?

Абсолютная любовь, обожание, и в мемах по игре не обходится без саундтрека. Вернее, большинство из них берут за основу именно музыку из игры. И таких «валентинок» очень много.

Мы даже собрали плейлист с каверами и ремиксами на треки из игры.

