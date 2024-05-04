Новое поколение Nintendo Switch сможет работать в режиме 240 FPS

Датамайнер, известный в соцсети X (ранее Twitter) под ником OatmealDome, обнаружил в последней версии движка NintendoWare Bezel Engine поддержку отрисовки игр в режиме до 240 FPS.

Поддержка отрисовки 240 кадров в секунду может указывать на то, что готовящаяся к выходу портативная консоль Nintendo Switch 2 может получить дисплей с частотой выше 60 Гц, например на 120 Гц. В оригинальной модели используется экран на 60 Гц.

Также не исключается, что дисплей новинки не будет отличаться от старшей модели, однако при подключении к док-станции приставка могла бы предлагать более плавный режим картинки. Помочь в этом консоли может поддержка Nvidia DLSS, которая, по слухам, заработает в Switch 2.

Авторы портала WCCFTech предполагают, что возможность режима на 120 FPS могут реализовать для игр с низкими системными требованиями. В то же время для более требовательных проектов поддержка 120 Гц может позволить отрисовывать 40 FPS, что обеспечит более плавную картинку по сравнению со стандартными 30 FPS в «тяжелых» играх в первой Switch. Такое решение можно встретить в PlayStation 5 и Xbox серии X/S.

Выход Nintendo Switch 2 ожидается в начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что следующий Xbox получит поддержку Steam.