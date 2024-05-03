В Baldur's Gate 3 теперь можно обниматься благодаря моду

Поклонники Baldur's Gate 3 продолжают «улучшать» игру своими работами. На этот раз в поле зрения медиа попала модификация, которая добавляет анимацию объятий.

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Обнимашки представлены в виде обычного и сильного заклинаний. Их можно выбирать в зависимости от того, как сильно вы хотите проявить эмоции к тому или иному персонажу. Стоит учесть, что это работает только с гуманоидными героями того же роста, что и сам протагонист. Кроме этого, порой могут возникать баги.