Лара Крофт в следующей части игры отправится в Индию

Новая игра в серии Tomb Raider предложит полностью открытый мир, что является новшеством для серии. Об этом со ссылкой на инсайдера V Scooper сообщает портал Insider-Gaming.

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Предыдущие части франшизы предлагали исследовать обширные, но «коридорные» локации. Новая часть обещает свободу передвижения по экзотическим просторам Индии, включая возможность использования мотоцикла и других транспортных средств. Кроме того, Лара Крофт по ходу игры даже выполнит парашютный прыжок.

Разработчики из Crystal Dynamics, которые в апреле 2022 года объявили о работе над проектом на движке Unreal Engine 5, пока не раскрывали точную дату выхода игры. Издателем игры выступит Amazon Games.

«Стихийное бедствие обрушилось на северную Индию, обнажив руины и артефакты древнего императора Ашоки. Лара стратегически сражается с Обществом Расхитителей Гробниц и другими соперниками в борьбе за эти могущественные реликвии», — по слухам, таким будет синопсис проекта.

Crystal Dynamics ранее представила арт с изображением Лары Крофт, но позже компания уточнила, что это не финальный внешний вид расхитительницы гробниц в предстоящей игре.