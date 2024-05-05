Из Apple Arcade пропал раздел с выходящими играми

Редакция издания iPhones.ru обратила внимание, что из Apple Arcade пропал один из разделов — в нём показывались игры, релиз которых должен состояться в ближайшем будущем. С чем связано такое изменение, пока неизвестно.

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Ранее разработчики проектов для сервиса сообщили, что выплаты им падают уже на протяжении нескольких лет. По их словам, компания активно инвестирует в кино и музыку, а сервис практически забросила — некоторым авторам даже банально перестали отвечать на электронные письма.

По признанию создателей контента, они чувствуют, что Apple Arcade потихоньку умирает. Вероятно, пропажа раздела с предстоящими релизами как раз и связана со всей этой ситуацией. Сама Apple пока никак её не прокомментировала.