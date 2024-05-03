Геймдиректор Fallout: New Vegas лично тестировал баланс оружия

Джош Сойер, который исполнил свою мечту и стал геймдиректором Fallout: New Vegas, рассказал новую закулисную деталь со времён разработки. Оказалось, что баланс оружия в постапокалиптической RPG был основан на собственном ощущении от стрельбы, а не на проработке таблицы характеристик.

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Такая таблица действительно существовала в электронном виде, но была скорее наброском — Джош использовал её «возможно, пару месяцев». В последний раз разработчик обратился к таблице в марте 2010 года, примерно за 7 месяцев до релиза Fallout: New Vegas. Сойер решил сфокусироваться на «практическом эффекте» от оружия.

Он считает, что лучший способ для проверки оружия — просто играть с ним. Для этого Джош посещал реальные игровые локации, вроде третьего убежища, где расстреливал противников и ощущал то, что должен был ощутить реальный игрок. Однако от пользы электронных таблиц во время разработки Сойер не отрекается.

«На самом деле большая часть работы заключается в том, чтобы сделать все возможное для работы с электронной таблицей, разложить её по полочкам, а затем опробовать всё на уровнях и посмотреть, как это работает», — считает Джош.

Напомним, что ранее Джош Сойер высказывался и о других темах касательно видеоигр. Например, во время создания Pillars of Eternity 2: Deadfire разработчик угнетал остальных сотрудников. О своём поведении Сойер жалеет до сих пор.