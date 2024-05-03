Игроки Helldivers 2 устроили бунт из-за необходимости привязки аккаунта к PSN

Игроков Helldivers 2 ввело в шок то, что Sony обязала пользователей на PC привязать свои аккаунты к PlayStation Network ради продолжения игры. Недовольство фанатов заметно как под официальной новостью в Steam, так и среди актуальных пользовательских отзывов.

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Большинство из них оказались отрицательными — в них ругают необходимость привязки аккаунта к PSN. Помимо оскорблений в адрес Sony и платформы PlayStation 5, есть и конструктивные оценки. В них жалуются, что в ряде регионов создать аккаунт PSN или привязать к нему игру на PC не получится. Многие угрожают запросить возврат средств за Helldivers 2, несмотря на наигранные десятки часов.

Также само объявление об обязательной привязке учётных записей называют обманом. Sony обвиняют в том, что она собрала крупную аудиторию PC-игроков и надеется привести их в свою экосистему. Однако нашлись и те, кто поддерживает Sony и разработчиков из Arrowhead — таким игрокам очень полюбилась Helldivers 2, поэтому они без проблем зарегистрировались в PSN.

В официальной новости тем временем закрыли возможность оставлять комментарии. Последний из них был оставлен спустя примерно 4 часа после публикации записи. Пользователи обвиняют разработчиков из Arrowhead в том, что они вводят платные наборы снаряжения и привязку учётных записей, но не хотят исправлять существующие баги.

Неизвестно, как Sony отреагирует на недовольство фанатов — текущие игроки должны осуществить привязку к PSN до 4 июня. А 9 мая, напомним, в Helldivers 2 появится новая премиальная заслуга с оружием и бронёй под названием Polar Patriots.