Решение Sony навязать ПК-геймерам PSN привело к падению рейтинга Helldivers 2

Игроки Helldivers 2 в Steam массово выражают недовольство требованием Sony связать учетные записи Steam с PlayStation Network (PSN). За два дня было оставлено более 63 тыс. негативных отзывов в Steam, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Протест геймеров начался после того, как Sony объявила о необходимости связать аккаунт PSN со Steam, на котором была куплена Helldivers 2 для ПК. Однако для многих игроков это оказалось невозможно из-за отсутствия их региона в списке поддерживаемых стран. К таким регионам относятся страны Прибалтики, Филиппины, некоторые африканские государства и страны СНГ. При этом Helldivers 2 официально продается в Steam во многих из этих стран.

Попытки зарегистрировать учетную запись PSN в одной стране, находясь физически в другой, могут привести к блокировке аккаунта из-за нарушения пользовательского соглашения, с чем уже столкнулся как минимум один игрок из Китая.

Кроме того, пользователи заметили, что изначально возможность связать PSN и Steam-версию Helldivers 2 была опциональной. Теперь же это обязательное требование, и игроки, которые его не выполнят до конца мая, могут потерять доступ к игре.

Helldiver 2 вышла в феврале 2024 года и почти сразу стала одной из самой успешной игрой Sony, выходившей на ПК, обойдя по популярности ПК-версии The Last of Us Part 1 и God of War.

