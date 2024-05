Авторы No Rest for the Wicked отвергли сотрудничество с Microsoft ради PlayStation

Генеральный директор Moon Studios Томас Малер решил высказаться о партнёрстве разработчиков с издательством Private Division для публикации ролевого экшена No Rest for the Wicked. Некоторые удивились такому решению, ведь ранее студия сотрудничала с Microsoft ради издания платформеров Ori. Малер прояснил ситуацию.

© Скриншот

С самого начала у Moon Studios было «грандиозное видение» No Rest for the Wicked, а также множество поклонников на PlayStation, которые хотели увидеть порты Ori для консолей Sony. Разработчики не хотели быть привязаны к одной платформе в ролевом экшене, а если бы подписали контракт с Microsoft, то игру пришлось бы делать консольным эксклюзивом Xbox.

Однако глава Moon Studios оценил нынешнюю политику Фила Спенсера по развитию Xbox. Малер думает, что сейчас игровое подразделение Microsoft открыто для поддержки игр на разных платформах, чего не хватает Sony.

«Если мы хотим, чтобы наша отрасль росла, мы должны прекратить гейткипинг и сделать доступ к играм максимально простым и доступным для всех», — заявил Томас.

Несмотря на хороший старт No Rest for the Wicked, СМИ сообщили о крупных сокращениях в рядах Private Division. Что касается самого ролевого экшена, то его будут развивать ещё около 5-10 лет. Уже с момента выхода в раннем доступе в прошлом месяце разработчики выпустили множество обновлений.