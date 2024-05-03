Авторы новой Skate рассказали о кастомизации в свежем дневнике разработки

Авторы новой части симулятора скейтборда skate. (2024) выпустили свежий дневник разработки, где поведали о возможностях кастомизации в игре.

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Пользователи смогут настраивать детали внешности своего аватара, включая рост, вес, форму лица и тому подобное. И ещё у них будет множество различных опций по выбору гардероба — можно будет менять верхнюю одежду, штаны, шапки и обувь.

Последней уделили отдельное внимание, особенно моделям фирмы Vans, в коллаборации с которой работают авторы. А ещё в игре будут представлены и другие популярные бренды.

Кроме того, фанаты будут настраивать внешний вид своего скейта — выбирать арты, стикеры, дизайнерские детали, цвет колёс и многое другое. Открывать новые предметы для персонажей и скейтов можно будет во внутриигровом магазине с помощью обычной и премиальной валют. В последнем случае речь, вероятно, идёт о лутбоксах.

Помимо прочего, в самом ролике можно увидеть небольшие отрывки с геймплеем и доступными картами — пока что игра находится на стадии пре-альфы.

Точной даты релиза у Skate пока нет, хотя предполагается, что она может выйти в конце этого года — в том числе и на PC в Steam. Это будет первая игра франшизы, которая посетит PC, а ещё она появится на мобильных устройствах.

Последней частью серии на данный момент выступает Skate 3, релиз которой состоялся в 2010 году на PS3 и Xbox 360.