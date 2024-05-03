Инсайдер рассказал о скором анонсе Resident Evil 9

По данным инсайдера Dusk Golem, Capcom может представить Resident Evil 9 довольно скоро, так как релиз игры ориентировочно намечен уже на январь 2025 года.

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Инсайдер отметил, что дату выхода могли сдвинуть, но в прошлом он слышал именно данные о первом месяце следующего года. Ещё Dusk Golem добавил, что недавние слухи о задержке игры не соответствуют реальности.

Автор отметил, что не будет раскрывать дополнительные детали о самой новинке, так как хочет дать Capcom возможность «удивить» свою аудиторию. Заодно он напомнил «внутреннюю» историю создания девятой части, которую изначально собирались сделать восьмой.

Resident Evil Village в один период разработки могла стать спин-оффом, но в итоге превратилась в полноценную новую часть франшизы. По словам инсайдера, Capcom одобряет разработку свежих игр серий «пачками», и в 2018 году компания работала сразу над пятью играми серии (включая ремейки).

В начале 2023 года Capcom якобы одобрила новую «пачку» игр серии, хотя каких-то деталей по этому поводу не разгласили. При этом Dusk Golem напомнил, что девятая часть франшизы будет «амбициозной» — она находилась в производстве с 2018 года.

Репутацию самого инсайдера в сети некоторые считают сомнительной, поэтому к его заявлениям пока стоит относиться с определённым скепсисом.

В прошлом Dusk Golem рассказывал, что Resident Evil 9 может позаимствовать технологии у Dragon’s Dogma 2. Ожидается, что у новой хоррор-игры будет самый большой бюджет в серии.

Возможно, что в каком-то виде игру анонсируют на Summer Game Fest 2024 — шоу пройдёт 8 июня в 00:00 МСК. Ранее, кстати, Capcom повысила прогнозы прибыли из-за успеха Dragons Dogma 2 и Street Fighter 6.