Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, май 2024

Май обещает стать достаточно богатым на громкие игровые релизы: чего стоит одно только продолжение Hellblade. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store началась раздача Cat Quest II: умилительного фэнтези-приключения о храбром котике (или собачке!), которому предстоит положить конец конфликту двух королевств. Поклонникам RPG понравится большой выбор оружия, навыков и магии, а также обширный мир, который можно изучить как в одиночку, так и в кооперативном режиме с другом. Cat Quest II можно забрать до 9 мая.

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Помимо этого, в Epic Games Store раздают Orcs Must Die! 3 — третью часть некогда популярной серии tower-defense стратегий. Чтобы отбиться от бесконечного натиска зеленокожих монстров, игроку предстоит не только хитро расставлять ловушки и защитные сооружения, но и сражаться лично. Orcs Must Die! 3 можно бесплатно забрать до 9 мая.

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Демоверсия Mini Settlers: минималистичной градостроительной стратегии, где игроку предстоит создавать собственные поселения и снабжать их всем необходимым. А это означает застройку зданиями, добычу ресурсов и прокладку инфраструктуры, которую нужно грамотно распланировать.

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Короткое сюрреалистическое приключение об одном дне в таинственной академии. With Shining Eyes — камерная игра, которая делает акцент на зрелищный, психоделический визуал, антураж и головоломки. Поклонникам необычных «симуляторов ходьбы» стоит обратить внимание.

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Tlatoani: Prologue — демоверсия хардкорного градостроительного симулятора, вдохновленного играми студии Impressions Games (Pharaoh, Caesar). Игрок примерит на себя роль правителя ацтекского города, которому предстоит добиться больших успехов, если он хочет стать императором. Prologue — бесплатная альфа-версия проекта, но ее достаточно, чтобы посмотреть, понравятся ли вам старомодные механики.