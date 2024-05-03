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Бюджетную видеокарту Intel Arc A310 протестировали в 25 играх

В одном из выпусков на YouTube-канале EDWARD Gaming выяснили, какую среднюю производительность сможет обеспечить Intel Arc A310 в играх в 1080p.

Бюджетную видеокарту Intel Arc A310 протестировали в 25 играх
© Ferra.ru

Alan Wake 2 запускалась с низким пресетом, FSR 2 Quality. Средняя производительность в ней равнялась 32 к/с.

Игра Counter-Strike 2 шла на низких настройках графики. В среднем в ней удалось получить 133 к/с.

В игре Far Cry 6 средняя частота кадров находилась с графикой Medium на уровне 43 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась с пресетом High, FSR 2.2 Quality и со средней производительностью 63 к/с.

В GTA V с графикой Very High удалось в среднем получить 63 к/с.

© EDWARD Gaming
© EDWARD Gaming

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.

Выводы

От видеокарты Intel Arc A310 в современных играх в 1080p можно ожидать FPS на уровне 53 к/с в среднем.

Характеристики игровой сборки:

  • процессор Intel Core i7 13 700 5.2GHz;
  • видеокарта ASROCK Intel ARC A310 4GB GDDR6 LP;
  • оперативная память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB;
  • материнская плата ASUS ROG Strix B760-A D5;
  • NVME 2GB Samsung EVO 990 Pro;
  • HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
  • NVME 8GB Corsair MP600 Pro NH;
  • HDD 4TB WD Purple WD40PURZ 64MB Cache;
  • блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze;
  • операционная система Windows 11 Pro Build 22 631.
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