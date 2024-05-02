Почти половина геймеров из Великобритании не станет покупать GTA VI

Почти половина опрошенных британских геймеров старше 18 лет не намерены покупать Grand Theft Auto VI после ее выхода в 2025 году. Об этом сообщает портал Insider-Gaming со ссылкой на исследование Statista.

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Согласно опросу, 49% респондентов не проявляют интерес к новинке от Rockstar Games — 45% заявили о своем нежелании покупать шестую часть криминальной серии, тогда как еще 4% пока не определились. Желание купить GTA VI выразил лишь 41% опрошенных.

Результаты исследования опубликовали в конце апреля 2024 года, хотя опрос проводили еще в ноябре 2023 года. При этом первая демонстрация игры состоялась лишь в декабре — с выходом трейлера GTA VI. Возможно, после просмотра видеоролика часть опрошенных могла изменить свое мнение относительно еще невышедшей игры.

Grand Theft Auto VI — готовящийся к выходу в 2025 году экшен в открытом мире для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра расскажет о жизни двух гангстеров в вымышленном штате Леонида и городе Вайс-Сити — девушки Люсии и ее спутнике Джейсоне.

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