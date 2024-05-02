Вампирская выживалка V Rising получила трейлер выхода из раннего доступа

Создатели вампирской выживалки V Rising из Stunlock Studio показали релизный трейлер игры. Его приурочили к выходу из раннего доступа — это случится 8 мая на PC в Steam. Версия для PlayStation 5 должна появиться позднее в этом году.

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В ролике можно увидеть не только кинематографические кадры, но и игровой процесс. В ходе своих приключений игроки посетят разные локации и будут сражаться с самыми разными существами. А вместе с полноценным релизом в V Rising пройдёт кроссовер со вселенной Castlevania. Недавно он получил геймплейный трейлер, где показали новое оружие и косметические предметы.

За время нахождения в раннем доступе V Rising насчитала уже более четырёх миллионов игроков. В Steam игра заслужила очень положительные отзывы, в которых хвалят живой мир и разнообразие контента, который может затянуть на долгие часы.

В начале апреля разработчики повысили цену на V Rising перед выходом из раннего доступа. Такое решение связано с тем, что с момента релиза в раннем доступе выживалка получила большое число нового контента — новая цена должна отразить текущую ценность игры.