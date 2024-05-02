Тодд Говард объяснил, почему Starfield вызвал смешанную реакцию у игроков

Недавно руководитель студии Bethesda Тодд Говард принял участие в подкасте Kinda Funny Gamescast. В ходе него глава разработки Starfield объяснил, почему Starfield вызвала смешанную реакцию у игроков.

По его словам, причина этого отчасти заключается в том, что Starfield была не похожа на предыдущие тайтлы компании с точки зрения игрового опыта. В качестве примера Говард привёл серию Fallout и The Elder Scrolls.

Видео доступно на YouTube-канале Kinda Funny Games. Права на видео принадлежат Kinda Funny Games.

Мы видим, как многие игроки говорят: «я хочу от игр Bethesda получить увлекательное исследование мира, а Starfield не дала мне этого. Мне больше по душе то, как это было сделано в Fallout или The Elder Scrolls».

Ранее в Bethesda заявили, что продолжат улучшать Starfield В дальнейшем в экшен добавят в том числе транспортные средства, а первое сюжетное дополнение выйдет уже этой осенью.