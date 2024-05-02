Новую Call of Duty могут представить уже в этом месяце

Датамайнеры обнаружили новый намёк на то, что очередную часть Call of Duty могут представить уже до конца этого мая.

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В частности, в файлах свежего обновления для Call of Duty: Warzone 2 они нашли фразу «s3_cerberus_reveal». А «Цербер» — это кодовое название новой игры франшизы, которая может получить подзаголовок Black Ops 6. На это намекает и надпись «SALLY 6», которую можно заметить на внешней стороне одного из пистолетов в игре.

Ещё датамайнеры обнаружили намёки, что одним из бонусов предзаказа свежей части серии может стать оперативник Фрэнк Вудс для Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) и Warzone 2.

Информация о скором показе следующей Call of Duty появилась после недавнего анонса Xbox Games Showcase, которая пройдёт 9 июня в 20:00 МСК. Однако инсайдер Том Хендерсон уверен, что до самого мероприятия игрокам уже покажут короткий тизер новинки и её логотип.

В рамках Xbox Games Showcase якобы состоится «основной» анонс шутера с подробностями. Кроме того, пользователям должны показать свежую часть Gears of War и раскрыть даты релизов других новинок Microsoft.

Предполагается, что новая часть Call of Duty выйдет в конце октября — раньше ожидалось, что она получит название Call of Duty Black Ops: Gulf War.

Вероятно, что авторы решили «упростить» название, хотя пока официальных подтверждений всем этим заявлениям нет.