Авторы фанатского ремейка Morrowind рассказали о состоянии мода

Создатели эпичного мода Skywind, который воссоздаёт The Elder Scrolls 3: Morrowind на движке The Elder Scrolls 5: Skyrim, выпустили свежий ролик о состоянии своего творения.

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В самом ролике авторы рассказали о прогрессе, которого им уже удалось достичь к текущему моменту — работа над модом началась ещё в 2011 году, тогда как в 2013-м разработчики выпустили первую открытую альфа-версию мода. Через год они решили скрыть проект от публичного взгляда.

К 2016-му создатели решили немного переосмыслить концепцию мода, добавив к нему современные ассеты — анимации, текстуры и так далее. В итоге создатели улучшили графику, добавили поддержку актуальных систем и включили другие особенности.

Кроме того, разработчики поведали о результатах работы разных подразделений, которые занимаются модом — художников 2D и 3D-направлений, дизайнеров уровней, мастеров по спецэффектам, актёров озвучки и так далее.

Фанаты стараются проработать даже мелкие детали, поэтому, к примеру, внутри мода даже игровые книги получат свои обновлённые обложки и иллюстрации. Это же касается постеров, картин и экранов загрузки.

Задачи художников 3D-объектов на данный момент завершены на 85% — для мода создали порядка 13 тысяч свежих ассетов (осталось около 550).

Напоследок авторы раскрыли и другую дополнительную статистику по моду — так, процесс внедрения ассетов завершён на 71%, а работа с дизайном уровней — на 70%. Ещё скоро будут выполнены задачи по музыке, спецэффектам, озвучке и сценарию.

А вот с анимацией пока ещё не всё готово — на данный момент прогресс выполнен лишь на 25%. Тестерам тоже предстоит ещё много работы.

Напоследок создатели рассказали о специалистах, которые требуются им для завершения своего проекта. Точной даты релиза мода при этом пока что не назвали. Вероятно, что его выхода в этом году ожидать не стоит.