Появились новые детали Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Глава студии FromSoftware Хидетака Миядзаки дал небольшое интервью китайским СМИ, в котором поделился новыми деталями дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Разработчик заявил, что аддон раскроет множество деталей лора оригинальной игры и у него будет несколько концовок, однако дополнение всё же не завершит общую историю проекта.

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Миядзаки подтвердил, что в Shadow of the Erdtree появится множество оружия, заклинаний и уникальных предметов. Их можно будет использовать в том числе в основной игре, находя новые тактики для уничтожения сюжетных боссов.

Геймдиректор также заявил, что у FromSoftware нет планов на создание других аддонов для Elden Ring. Это значит, что Shadow of the Erdtree станет первым и единственным дополнением для культовой игры, после которого команда переключится на работу над другим проектом. Сколько времени уйдёт на прохождение расширения, неизвестно.

Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring выйдет 21 июня на ПК и консолях. Аддон доступен в том числе и в России.