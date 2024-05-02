Компания Valve забыла продлить ивент «Павшая корона» в Dota 2

Компания Valve забыла продлить событие «Павшая корона» в игре Dota 2. Информация об этом появилась на Reddit.

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Пользователь Reddit нашёл в коде игры информацию о том, что разработчики Dota 2 изначально планировали завершить ивент «Павшая корона» 1 мая, но в итоге событие вышло позже, чем планировала Valve, поэтому дедлайны сместились.

Однако, по словам датамайнера, разработчики забыли убрать дату конца внутриигрового события из кода игры, поэтому вечером 1 мая в Dota 2 наблюдались проблемы с подключением к игре, а также не засчитывался прогресс в «Павшей короне». Ночью ивент действительно завершился.

Через несколько часов Valve исправила свою ошибку, восстановив работу внутриигрового события в Dota 2. На данный момент всё, что связано с «Павшей короной», работает в штатном режиме.