5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Forewarned

Forewarned вышла в ранний доступ Steam еще в 2021 году, но теперь добралась до полноценного релиза. Необычный гибрид Amnesia Rebirth, «Индианы Джонса» и Phasmophobia, где игроки в роли археологов исследуют древнеегипетские руины, полные мумий, злых духов и смертоносных ловушек. Forewarned лучше всего играется в кооперативном режиме, но поддерживает и одиночное прохождение, в том числе и в VR.

Pools

Pools — игра о неспешных прогулках по жутковатым интерьерам, во многих из которых есть бассейны. Игра вдохновлена сетевыми страшилками о Закулисье и лиминальных пространствах: она создает ощущение тревоги при помощи нелогичных, будто бы бесконечных локаций. Но, в отличие от многих других игр на похожую тему, Pools делает акцент на эмоциональный опыт и атмосферу — не только на хоррор.

Assault Suit Leynos 2: Saturn Tribute

Переиздание эксклюзива для Sega Saturn 1997 года, который раньше не выходил на Зпаде. Assault Suit Leynos 2 — продолжение культового хита Target Earth для Sega Mega Drive; это сложный меха-сайдскроллер, который ощущается как предшественник серии Armored Core.

Oddsparks

В ранний доступ Steam также вышла Oddsparks: головоломка на логистику, которая сочетает построение фабрики, сражения в реальном времени и элементы градостроительной стратегии. Помимо наладки производственных цепочек игру предстоит исследовать мир в поисках ресурсов и периодически отбиваться от нападений монстров. Oddsparks пробудет в раннем доступе по меньшей мере год.

Jawbreaker

Наконец, Jawbreaker — антиутопический хоррор о США, которые после экономической катастрофы стали территорией бандитов и рейдеров. Игрок, в роли члена одной из банд, вламывается в заброшенный полицейский участок в поисках припасов, но попадает в садистскую ловушку, из которой тяжело будет выбраться живым.