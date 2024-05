Call of Duty может получить коллаборации с Fallout и «Вороном»

Датамайнеры обнаружили в файлах Call of Duty намёки на коллаборации с Fallout, «Вороном» и Gundam. Все они, похоже, запланированы для четвёртого сезона Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) и Call of Duty: Warzone 2.

Другие находки и инсайдерские данные подтверждают, что новую часть Call of Duty должны представить 9 июня — в этот день, напомним, пройдут презентация Xbox Games Showcase и Direct. Инсайдер Том Хендерсон при этом считает, что анонс игры произойдёт раньше.

Тем временем Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) и Call of Duty: Warzone 2 получили межсезонное обновление Reloaded для текущего 3 сезона. Игроков ждут две основные карты формата 6v6, новые режимы «Минное поле» и «Сопровождение» для мультиплеера, новое снаряжение, новый контент для зомби и многое другое.