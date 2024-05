Продолжения FIFA 23 и Ghostrunner в мае войдут в стандартную подписку PS Plus

Владельцы консолей PlayStation с активной подпиской PS Plus Essential смогут бесплатно получить футбольный симулятор EA Sports FC 24 и другие популярные игры. Об этом говорится в блоге Sony.

Так, пользователи PlayStation 4 и 5 смогут добавить в свою библиотеку EA Sports FC 24 — футбольный симулятор. Это первая игра в серии EA Sports FC после завершения договора между EA и Международной федерацией футбола. Ранее эти игры выходили под брендом FIFA.

Второй игрой раздачи стал Ghostrunner 2, доступный на PlayStation 5. Это слэшер от первого лица, действие которого происходит в киберпанковом мире от студии One More Level, который вышел в ноябре 2023 года. Первая часть пока еще доступна в рамках расширенной подписки PS Plus Extra.

Еще одним проектом в рамках майской раздачи PS Plus станет компьютерная игра в жанре action-adventure 2022 года под названием Tunic, которую смогут забрать владельцы PS4 и PS5. Эта игра была номинирована на The Game Awards и Golden Joystick Awards в качестве лучшей инди-игры и в других категориях.

Четвертым проектом станет дополнение для PS4- и PS5-версий Destiny 2 под названием Lightfall, выпущенное в 2023 году.

Добавив эти игры и дополнение в свою библиотеку, игроки смогут пользоваться ими бесплатно до тех пор, пока на их аккаунте имеется активная подписка PS Plus Essential и выше.