Российская игра Loop Hero вышла на Android и iOS — ее можно скачать бесплатно

Увлекательный рогалик Loop Hero от российских разработчиков был доступен только на ПК, но теперь вышел и на мобильных платформах.

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Игру можно скачать бесплатно на Android ( Google Play ) и iOS ( App Store ), однако это будет всего лишь демка — за полную версию придется заплатить.

Вот что о мобильной версии Loop Hero пишут пользователи App Store: