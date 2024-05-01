Российская игра Loop Hero вышла на Android и iOS — ее можно скачать бесплатно
Увлекательный рогалик Loop Hero от российских разработчиков был доступен только на ПК, но теперь вышел и на мобильных платформах.
Игру можно скачать бесплатно на Android ( Google Play ) и iOS ( App Store ), однако это будет всего лишь демка — за полную версию придется заплатить.
Вот что о мобильной версии Loop Hero пишут пользователи App Store:
Я целую вечность ждал выхода этой игры. Рассчитывайте на хорошую графику, сюжет и сражения, которые не дадут вам скучать. (P.S За полную версию придется заплатить, но в любом случае я куплю ее позже.) Черный экран на секунду, затем сбой. Игра понравилась на ПК. Теперь надеюсь поиграть с мобильного!