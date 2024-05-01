Подросток побил шесть мировых рекордов и набрал 16,7 млн очков в Tetris

15-летний игрок под ником Alex T, известный как Алекс Тач, за последние два месяца установил сразу шесть мировых рекордов в игре Tetris. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

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С марта этого года Алекс Тач превзошел предыдущий максимальный рекорд в 6,8 миллиона очков в Tetris, дважды достигнув отметки более 16 миллионов очков. Его последний рекорд, побитый 15 апреля, составил 16,7 миллиона очков.

Тач начал проявлять свои способности в игре в юном возрасте. Уже в 11 лет он достиг максимального счёта в 999 999 очков. С тех пор его мастерство только усиливалось, что позволило ему достичь новых высот и завоевать популярность в сообществе киберспортсменов по «Тетрису».

За преодоление отметки в 10 миллионов очков Алекс Тач получил вознаграждение в размере $2300 (около 211 тысяч рублей). Причем свою игру он транслировал в прямом эфире.

Кроме того, подросток сумел добраться до вылета из игры на 157 уровне лишь с одной строчкой на экране, а также попал на 157 уровень с шестью строчками на экране. В обоих случаях Алекс Тач вошел в историю как первый человек, которому это удалось.