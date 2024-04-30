Раскрыты стоимость и дата выхода Assassin's Creed Mirage для iPhone

Компания Ubisoft опубликовала в App Store страницу полноценной версии Assassin's Creed Mirage для iPhone.

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«Мобильная приключенческая AAA-игра», — описывает игру Ubisoft. Assassin's Creed Mirage, согласно описанию, будет доступна с 10 июня для iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и iPad с чипами Apple M1 и выше — аналогичные требования были у выходивших ранее Death Stranding и двух частей Resident Evil.

Разработчики заявляют, что игра на iPhone и iPad будет идентична консольной с единственным отличием в виде адаптированного под сенсорный экран управления. Будут ли в Assassin's Creed широкие графические настройки, как это было в Resident Evil, не уточняется.

Assassin's Creed Mirage будет продаваться в App Store за $49 (около 4,5 тыс. руб.), однако первые полтора часа прохождения будут бесплатными. В российском App Store купить игру не выйдет, однако она будет переведена на русский язык, если загрузить с иностранного Apple ID.

Действие Assassin's Creed Mirage разворачивается в IX веке в Багдаде, а главным героем истории выступает Басим, знакомый фанатам франшизы по Assassin's Creed Valhalla. Игра вышла 5 октября 2023 года.