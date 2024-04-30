Симпл рассказал, почему до сих пор не нашел себе команду в Counter-Strike 2

Известный киберспортсмен Александр s1mple Костылев во время интервью порталу HLTV поделился информацией о том, почему до сих пор остаётся без команды.

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По словам снайпера, найти новый коллектив — не проблема, но сам Симпл хочет построить чёткую систему, как в Natus Vincere.

У меня было три-четыре инвайта, но одни команды были не очень хороши, а у других не было денег на выкуп. Мне хочется, чтобы в моей команде была профессиональная система, как в NAVI — если её нет, то я хочу её построить сам.

Костылев также отметил, что для этого потребуются исполнители высокого класса.

Для этого нужны хорошие игроки. Я хочу, чтобы это были настоящие профессионалы, готовые прикладывать много усилий, проводить долгие буткемпы, работать и становиться лучше.

Симпл приостановил карьеру в NAVI осенью прошлого года из-за недовольства качеством игры Counter-Strike 2. В феврале он заявил, что вернётся на про-уровень в апреле после завершения мэйджора в Дании.