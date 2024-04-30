Футболист Эрлинг Холанд стал персонажем игры Clash of Clans

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал персонажем мобильной игры Clash of Clans — коллаборация с реальным человеком произошла впервые в истории проекта.

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Разработчики сообщают, что норвежский форвард давно играет в Clash of Clans и потому быстро согласился на совместный проект. В игре Холанд станет Королём варваров в рамках эпического сезонного игрового мероприятия на футбольную тематику.

Видео доступно на YouTube-канале Clash of Clans. Права на видео принадлежат SuperCell.

Фанаты смогут поиграть за Холанда с 1 мая — обновление добавит ряд режимов и заданий на тему футбола, а в качестве дополнительного испытания геймеры смогут сразиться в внутриигровой деревней игрока «Сити».