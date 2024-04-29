В Steam стартовал Фестиваль фермерства со скидками на сотни игр

29 апреля в Steam начался Фестиваль фермерства — он посвящён играм, в которых необходимо создавать своё фермерское хозяйство, а также градостроительным стратегиям. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

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Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара и анимированные стикеры.

Интересные предложения на Фестивале фермерства в Steam

Manor Lords — 1124 рубля (- 25%)

Settlement Survival — 390 рублей (- 45%)

Pioneers of Pagonia — 935 рублей (- 15%)

Stardew Valley — 197 рублей (- 34%)

Timberborn — 704 рубля (- 20%)

Sun Haven — 325 рублей (- 30%)

Фестиваль фермерства продлится до 6 мая включительно. На протяжении недели размер скидок останется неизменным.