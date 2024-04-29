Для Helldivers 2 вышел крупный патч с правками баланса

29 апреля разработчики кооперативного шутера Helldivers 2 выпустили для игры крупный патч 01.000.300. Обновление вносит множество изменений в баланс оружия, врагов и исправляет целый ворох багов.

© Чемпионат.com

К примеру, авторы усложнили игровой процесс отрядам с неполным числом игроков: чем меньше Адских десантников в команде, тем чаще они будут сталкиваться с вражескими патрулями.

Другие изменения

Миссии, в которых нужно поднять флаг, теперь доступны и на высоких уровнях сложности;

Задания на Хеллмире стали проще, поскольку разработчики на 15% снизили урон игрокам от огня;

Игроки теперь могут убрать автоматическое взбирание во время спринта;

Оружие «Квазар» теперь перезаряжется на пять секунд дольше;

Винтовка «Серп» теперь обладает тремя запасными магазинами вместо шести.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке. Helldivers 2 доступна на ПК и PS5.