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Для Helldivers 2 вышел крупный патч с правками баланса

29 апреля разработчики кооперативного шутера Helldivers 2 выпустили для игры крупный патч 01.000.300. Обновление вносит множество изменений в баланс оружия, врагов и исправляет целый ворох багов.

Для Helldivers 2 вышел крупный патч с правками баланса
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К примеру, авторы усложнили игровой процесс отрядам с неполным числом игроков: чем меньше Адских десантников в команде, тем чаще они будут сталкиваться с вражескими патрулями.

Другие изменения

  • Миссии, в которых нужно поднять флаг, теперь доступны и на высоких уровнях сложности;
  • Задания на Хеллмире стали проще, поскольку разработчики на 15% снизили урон игрокам от огня;
  • Игроки теперь могут убрать автоматическое взбирание во время спринта;
  • Оружие «Квазар» теперь перезаряжется на пять секунд дольше;
  • Винтовка «Серп» теперь обладает тремя запасными магазинами вместо шести.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке. Helldivers 2 доступна на ПК и PS5.

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