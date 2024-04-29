Новая консоль Nintendo может выйти сильно раньше ожидаемого

Nikkei: Nintendo Switch 2 может выйти в конце 2024 года
Хотя большинство источников ожидают релиз Nintendo Switch 2 в первом квартале 2025 года, новые слухи указывают на то, что выход игровой консоли состоится во второй половине текущего года. Об этом со ссылкой на источники сообщает японское информационное агентство Nikkei.
По данным Nikkei, в этом году может выйти базовая версия приставки с IPS-матрицей. Модель с OLED-экраном Nintendo придержит до весны 2025 года, чтобы к тому времени на складах накопилось достаточно устройств и на рынке не образовался дефицит.
По слухам, Switch 2 получит экран с диагональю восемь дюймов, что значительно больше 6,2-дюймовой матрицы базовой версии Switch первого поколения. Поставщиком IPS-матриц выступит японский вендор Sharp Display.
За производительность новинки будет отвечать чип Nvidia Tegra T23, выпускаемый на фабрике Samsung. Ожидается, что консоль сможет запускать игры с высоким фреймрейтом и в разрешении выше, чем оригинальная Switch. Для этого будет использоваться специальный алгоритм, схожий по принципу с DLSS.
На старте Switch 2 будет стоить от $400 до $500, что по курсу на 29 апреля 2024 года равно примерно 37-46 тыс. руб.