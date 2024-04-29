Новая консоль Nintendo может выйти сильно раньше ожидаемого

Хотя большинство источников ожидают релиз Nintendo Switch 2 в первом квартале 2025 года, новые слухи указывают на то, что выход игровой консоли состоится во второй половине текущего года. Об этом со ссылкой на источники сообщает японское информационное агентство Nikkei.

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По данным Nikkei, в этом году может выйти базовая версия приставки с IPS-матрицей. Модель с OLED-экраном Nintendo придержит до весны 2025 года, чтобы к тому времени на складах накопилось достаточно устройств и на рынке не образовался дефицит.

По слухам, Switch 2 получит экран с диагональю восемь дюймов, что значительно больше 6,2-дюймовой матрицы базовой версии Switch первого поколения. Поставщиком IPS-матриц выступит японский вендор Sharp Display.

За производительность новинки будет отвечать чип Nvidia Tegra T23, выпускаемый на фабрике Samsung. Ожидается, что консоль сможет запускать игры с высоким фреймрейтом и в разрешении выше, чем оригинальная Switch. Для этого будет использоваться специальный алгоритм, схожий по принципу с DLSS.

На старте Switch 2 будет стоить от $400 до $500, что по курсу на 29 апреля 2024 года равно примерно 37-46 тыс. руб.