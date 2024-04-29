Анонсирован геймерский смартфон Infinix GT 20 Pro с экраном 144 Гц и динамиками JBL

Компания Infinix анонсировала геймерский смартфон GT 20 Pro. Устройство работает сразу на двух чипсетах: Dimensity 8200 Ultimate и Pixelworks X5 Turbo. Также девайс функционирует на операционной системе XOS 14, которая построена на базе Android 14.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью в 1300 нит. Ко всему прочему, производитель встроил в гаджет два динамика JBL и двигатель для создания виброотдачи.

Ещё гаджет получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. В дополнение к этому смартфон имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP54.

Infinix GT 20 Pro уже доступен для покупки на территории Саудовской Аравии по цене в 1299 саудовских риалов (~ 32 тыс. рублей).