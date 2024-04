Тираж Another Crab's Treasure за сутки превысил 30 тысяч копий

В Steam, судя по всему, появляется новая сенсация. Студия Aggro Crab, известная по рогалику Going Under, 25 апреля выпустила свою вторую игру. И за первые сутки тираж Another Crab’s Treasure превысил показатель в 30 тысяч копий.

© Скриншот

В Steam игра про краба-отшельника, который пытается вернуть отобранную раковину, собирает крайне положительные отзывы. Её рекомендует 96% покупателей. По данным SteamDB, максимальный онлайн составил 3240 игроков, что неплохо для нишевой игры без громких рекламных кампаний.

Создатели Another Crab’s Treasure сравнивают игровой процесс своего сатирического платформера скорее с Sekiro: Shadows Die Twice, чем с Dark Souls. Его характеризуют быстрые и агрессивные сражения с упором на реакцию и комбо. Напоминают о творении FromSoftware и некоторые дизайнерские решения в интерфейсе, в частности, сообщения о действиях врагов.

Интересно, что за период разработки офис студии Aggro Crab в Сиэтле трижды грабили, причём в третий раз злоумышленники унесли контроллеры для Xbox и SSD с данными. К счастью, убытки возместила страховка, а ценная информация не пострадала.

Купить Another Crab’s Treasure в Steam до 2 мая можно с релизной скидкой, за 990 рублей. Игра также доступна на Xbox (включая Game Pass), PlayStation 5 и Nintendo Switch.