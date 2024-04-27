В апреле в Китае разрешили выпустить 95 игр — это антирекорд за 2024 год

Издание South China Morning Post сообщило, что в апреле власти Китая разрешили выпустить в стране 95 игр. Это самый скромный показатель за весь 2024 год — рекордное число одобренных проектов было в январе и составило 115.

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После зимы число разрешённых игр продолжало неуклонно снижаться. К примеру, в этом месяце лицензию получили экшен Lost Soul Aside, выходящий при поддержке Sony, и шутер Broken Land от китайской корпорации NetEase.

Число одобренных игр в Китае в 2024 году

Январь — 115 игр;

— 115 игр; Февраль — 111 игр;

— 111 игр; Март — 107 игр;

— 107 игр; Апрель — 95 игр.

Также полторы недели назад Коммунистическая партия Китая объявила, что профинансирует производство аниме по сверхпопулярным играм Genshin Impact и Honkai: Star Rail.