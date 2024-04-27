Игроки раскритиковали коллекционное издание Gothic Remake

На днях THQ Nordic анонсировала коллекционное издание ремейка культовой игры «Готика» и открыла приём предварительных заказов. Как мы помним, ограниченный набор оценили в 200 евро, и в него включены саундтрек, настенная маска Спящего, браслет и блокнот с обложкой из натуральной кожи.

© THQ Nordic

Игрокам, впрочем, такой набор сувениров не пришёлся по душе. В комментариях под трейлером (который уже получил более 1600 дизлайков против 800 лайков) и на канале Discord они раскритиковали коллекционное издание, напомнив, что в начале 2023 года компания проводила опрос по поводу наполнения издания. И он в конечном итоге ни на что не повлиял.

Главной претензией игроков стало отсутствие артбука Gothic 1 Remake, который давно является традиционной составляющей массы специальных изданий. Студия Alkimia Interactive предположила, что артбук можно будет выпустить отдельно.

Поклонники серии отметили, что аксессуары в виде блокнота и браслета никак не связаны с игровым миром, и от обычных товаров их отличают лишь логотипы. Игроки предпочли бы, чтобы сувениры выглядели как предметы, которые и правда можно найти в Горной долине. А ещё лучше — вместо них добавить карту Горной долины на бумаге хорошего качества и в большом формате.

Единственным элементов коллекционного издания, который не вызвал нареканий, стала маска Спящего, и то аналогичный товар можно купить за 30 евро.

© Соцсети

Напомним, что Gothic Remake планируют выпустить в 2025 году. Будут ли к тому времени внесены правки в состав коллекционного издания, неизвестно. Впрочем, с территории России его купить всё равно нельзя.