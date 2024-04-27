Советы по Manor Lords: как стать лучшим феодальным лордом

Средневековая градостроительная стратегия Manor Lords вышла в ранний доступ Steam недавно, но уже стала хитом в цифровом магазине. Портал PC Gamer поделился полезными советами для тех, кто хочет примерить на себя роль феодального лорда.

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Проверяйте ландшафт, прежде чем что-либо делать

Карты в Manor Lords генерируются процедурно, поэтому каждый раз, когда вы начинаете новый город, местность и ресурсы будут другими. При открытии меню строительства игра предлагает включить множество фильтров, которые показывают полезную информацию: от подземных источников воды до плодородности почвы. Если вдруг получится, что ситуация с ресурсами плохая, нет ничего стыдного в том, чтобы выйти в главное меню и сгенерировать карту заново.

Оставляйте достаточно земли под расширения

Земельные участки в Manor Lords могут содержать мастерские, которые пассивно генерируют разные товары: курятники приносят яйца, козы — кожу, огороды — овощи и так далее. Можно даже построить кузницу, если вы не против конвертировать целую семью в ремесленников. Но для того, чтобы строить мастерские, нужно отвести достаточно места на участке. При разделении участков вы заметите иконку молотка над затененной областью — это значит, что земли хватит для строительства мастерской.

Купите второго вола и расширьте стойло пораньше

Процесс строительства зданий порой бывает медленным из-за того, что жители деревни перевозят ресурсы на стройку в реальном времени. Но есть один стройматериал, который они не могут переносить в руках — древесина. Бревна должен таскать вол, а для того, чтобы контролировать вола, нужен один житель. Поэтому первым делом рекомендуем позаботиться о покупке второго вола и расширении стойла. Дополнительный вол также повысит и скорость выполнения других задач, связанных с древесиной.

Увольняйте фермеров летом

Фермерство нужно для того, чтобы поселение не умерло от голода, но держать семьи в полях круглый год не обязательно. Поля для крестьян проходят четыре стадии: вспахивание, посев, рост урожая и жатва. На стадии роста фермерам не нужно работать, поэтому вы можете переназначить занятых селян на другие задачи. Только не забудьте вернуть их на ферму сентябре — урожай погибнет, если не собрать его вовремя.

Налеты на заброшенные лагеря бандитов — легкий заработок

Хотя казну можно постепенно пополнять за счет налогов, есть и другой способ пополнить запасы золота — атаки на лагеря бандитов. Обычно для этого нужно победить их хозяев, однако на карте можно найти и заброшенные лагеря. Их тоже можно разрушить и получить за это прибыль, но при этом вам не придется ни с кем сражаться.

Перехватывайте оспариваемые регионы других лордов

Заселение новых регионов требует довольно больших затрат. Сначала нужно потратить 1 000 влияния на присвоение региона, после чего заплатить 250 монет из казны за строительство лагеря для поселенцев. И нет никаких гарантий, что все пройдет удачно. Лорды-соперники могут оспорить ваши права на регион — разбираться предстоит на поле боя. Хорошая новость в том, что вы тоже можете оспаривать чужие права: если вы победите хозяина региона в битве, то регион достанется вам без траты влияния.