Владельцы подписки PS Plus не смогли загрузить некстген-обновление Fallout 4

Владельцы платной подписки PS Plus столкнулись с невозможностью загрузки последнего некстген-обновления, которое 25 апреля представили разработчики игры Fallout 4.

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Некстген вышел для ПК, консолей PS5, Xbox Series X|S. Но те пользователи, которые ранее приобрели Fallout 4 по подписке PS Plus, не смогли загрузить обновление: им было предложено купить тайтл.

Разработчики компании Bethesda сообщили в Discord, что, вероятно, возникла некая техническая ошибка и не стоит по этому поводу нервничать. Специалисты проверят, что произошло с подпиской, и расскажут о результатах.