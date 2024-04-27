Раскрыта самая большая проблема в разработке GTA III

Бывший техдиректор Rockstar North Оббе Вермей назвал самую большую проблему при создании GTA III. На своей странице в X он рассказал, что разработчикам никак не удавалось уместить всю карту GTA III в память PS2 целиком, из-за чего модели приходилось подгружать с DVD.

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Самым большим техническим вызовом стала низкая скорость загрузки моделей. Тестеры сталкивались с падением детализации зданий и отсутствием текстур дороги при движении. Оптимизация расположения файлов и эксперименты с повторением моделей не помогали решить проблему.

В результате разработчики решили замедлить игрока. По словам Вермея, для этого планировку дорог в Портленде изменили, а сопротивление воздуха для автомобилей повысили на 5%. Изменение было едва заметным, но помогло сгладить картинку.

В следующей части, GTA: Vice City, были несколько улучшений, в том числе более эффективная компрессия моделей и текстур. Кроме того, во время нахождения игрока в воздухе подгружались низко детализированные версии зданий, что позволило ввести в игру большее по сравнению с предыдущей частью количество полетов и авиатехники.