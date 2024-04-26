Разработчикам Fallout предложили сделать следующую часть игры в России

В связи с успехом сериала Fallout и возможным выходом новой части игры в ближайшем будущем, фанаты франшизы поделились своими пожеланиями о месте действия Fallout 5 в соцсети X (бывший Twitter).

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Фанатский аккаунт с ником @FilmsFallout спросил пользователей, какое место действия они хотели бы видеть в Fallout 5. Предложенные варианты были разнообразны и включали как неизведанные регионы постапокалиптической Америки, так и совсем другие страны, такие как Россия.

«За пределами США было бы круто. Япония, Россия, Германия, Англия звучит здорово», — написал пользователь X с ником @solgob_.

Несмотря на то, что в сюжете франшизы фигурируют Vault-Tec и другие американские организации, фанат предположил, что похожие компании и фракции могли существовать и в других странах.

На данный момент неизвестно о каких-либо планах Bethesda Softworks относительно Fallout 5, поскольку разработчики уже не первый год работают над The Elder Scrolls VI. Не исключено, что благодаря успеху сериала по Fallout, студия ускорит процесс разработки новой части постапокалиптического action/RPG.