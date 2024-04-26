У следующей Nintendo Switch будут новые геймпады на магнитах

На протяжении последних двух лет в Сети активно циркулируют слухи вокруг портативной консоли Nintendo Switch 2. Недавно журналисты издания Vandal раскрыли новые подробности устройства в свежем материале.

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избранные пользователи трогали Nintendo Switch 2, но вживую не видели. Отмечается, что портативку положили в непрозрачный ящик, в который люди просовывали руки и пытались определить размер, а также дизайн на ощупь;

второе поколение консоли будет больше оригинала, но меньше Steam Deck;

следующая Nintendo Switch получит новые геймпады на магнитах. Это значит, что подключить «джойконы» первого Switch ко второму не получится;

Nintendo Switch Pro Controller будет совместим с Nintendo Switch 2;

конкретной информации о поддержке обратной совместимости пока нет. Большая часть людей склоняется к тому, что Nintendo Switch 2 всё-таки позволит запускать игры с оригинальной консоли.

Выход Nintendo Switch 2 должен состояться в начале 2025 года.