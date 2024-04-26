Создатели мода Fallout: Miami напомнили о себе видовым трейлером

Пока напряжённо готовится к выходу крупная модификация Fallout: London, немудрено забыть, что это далеко не единственная конверсия Fallout 4 с новыми территориями и сюжетами. Впрочем, создатели другого подобного мода, Fallout: Miami, последние годы мало что сообщали о ходе работы над своим детищем.

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О том, что модификация жива и развивается, свидетельствует свежий трейлер Fallout: Miami. Похоже, что его команда решила напомнить о себе на волне вспыхнувшего интереса к игровой серии Fallout, вызванной удачной премьерой сериала «Фоллаут».

В свежем трейлере нам демонстрируют ряд пейзажей и интерьеров постапокалиптического Майами. Они доказывают, что и солнечная Флорида способна быть пугающе мрачной. Но в трейлере нет ни малейшего намёка на то, когда модификация будет готова к релизу.

Напомним, что ещё в 2019 году команда выпустила пробную версию Fallout: Miami, в которой нет ни врагов, ни квестов, ни территорий, которые приготовлены для релизной версии. Поначалу в моде не было даже NPC, но их добавили последующим патчем. И мод ещё предстоит протестировать на совместимость со свежим некстген-обновлением.