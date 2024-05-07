Прощай, Game Boy: легендарные микрочипы выходят из производства

Производитель чипов Zilog объявил, что, спустя 48 лет продаж, линейка старомодных CPU Z80 подходит к концу. 8-битная архитектура Z80 дебютировала в 1976 году и послужила базой для многих популярных устройств того времени: от Game Boy до ZX Spectrum.

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Чипы Z84С00 пользовались популярностью благодаря архитектуре Z80. Их часто применяли для того, чтобы старые системы могли обновляться без значительных изменений в дизайне. И хотя со времен появления Z80 появились более современные архитектуры, которые превосходили ее по скорости, возможностям и вычислительным мощностям, старый чип Zilog десятилетиями не сдавал позиции на рынке.

8-битный микропроцессор Z80 был разработан Фредерико Фаггином в 1974 году. Он задумывался как бинарно-совместимый, модернизированный вариант Intel 8080 с повышенной тактовой частотой и расширенным набором инструкций. Z80 активно применялся в персональных компьютерах 1970-1980 годов, аркадных игровых автоматах и других машинах. Среди них числятся и несколько игровых консолей — например, Sega Master System.

Z80 также стал популярным CPU для компьютеров на шине S-100: ранних ПК на базе 100-пиновой модульной шины, позволявшей менять карты для сборки собственных систем. До прихода клонов IBM PC на MS-DOS именно Z80 был популярным выбором среди многих мелких бизнесов.

Zilog прекращает производство нескольких чипов Z84C00 на 40 пинов, похожих на классические чипы Z80 эпохи семидесятых. Они построены по принципу двухрядного расположения выводов: два ряда по 20 пинов разделены пластиковой прокладкой, которая содержит микросхему. После 14 июня производитель перестанет принимать заказы.