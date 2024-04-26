СМИ сообщило о наличии джой-конов в наследнике Nintendo Switch

СМИ сообщило новые подробности о потенциальной консоли Nintendo Switch 2. Информация якобы поступила от производителей устройства. Наследница оригинальной Switch должна иметь аналогичный формат гибридной консоли и джой-коны для управления.

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Однако прямой совместимости с джой-конами прошлого поколения не предусмотрено. В новой консоли контроллеры крепятся по бокам экрана с помощью магнитных полосок. Хорошая новость заключается в том, что к наследнице Switch получится подключить Pro-контроллеры. Не исключено, что совместимость получит и ряд других аксессуаров.

Что касается выхода Nintendo Switch 2 на рынок, то он ожидается весной 2025 года. Это совпадает со слухами, которые появлялись ранее — якобы консоль выйдет в следующем марте. А другие подробности из прошлых слухов подтверждены в свежей утечке не были.

Например, инсайдеры рассказывали об отсутствии OLED-экрана и увеличении внутренней памяти в сравнении с предшественником. А одной из первых игр для Nintendo Switch 2 мог бы стать неанонсированный ремейк Sonic Heroes.