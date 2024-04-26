Capcom уберет из продажи в Steam несколько игр

Capcom собирается убрать из продажи в Steam ряд своих продуктов. Предупреждения об этом были замечены сразу у трёх игр, которые пропадут из продажи в ночь на 9 мая этого года. До того момента они продаются с крупными скидками в рамках распродажи Capcom Golden Week Sale.

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Речь идёт о следующих играх:

Dark Void (2010) — футуристический шутер от третьего лица со смешанными отзывами;

Dark Void: Zero (2010) — спин-офф прошлой игры, выполненный в виде ретро-платформера и получивший смешанные отзывы;

Flock! (2009) — казуальная головоломка с очень положительными отзывами.

Перечисленная тройка игр пропадёт из продажи в Steam, но останется доступной для воспроизведения своими покупателями. Причины снятия с продаж не называются. Возможно, Capcom не хочет продлевать права на какой-либо лицензированный контент из этих игр. Однако в Microsoft Store и PSN объявления об исключении Dark Void из продажи нет.

За последнее время это не единственный подобный ход со стороны Capcom. В прошлом месяца из продажи в Microsoft Store исчезла пиратская стратегия Age of Booty, а в феврале цифровые полки Steam покинуло две части Devil May Cry. Причины также не объяснялись.